Марез готов подписать новый долгосрочный контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез готов продлить контракт с английским клубом, сообщает The Sun.

По информации источника, алжирский вингер готов подписать с «горожанами» новый трёхлетний контракт с возможностью продления на год. Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023 года. Сообщается, что переговоры начнутся в течение следующего месяца. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, так как сразу несколько атакующих игроков английского клуба могут покинуть команду нынешним летом.

В минувшем сезоне 31-летний Марез провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал девять результативных передач.