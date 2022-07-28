Клопп рассказал о проблемах в атаке в игре с «РБ Зальцбургом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру команды в атаке в товарищеском матче против «РБ Зальцбурга».

«Дарвин Нуньес слишком часто оставался один. Остальные играли слишком глубоко, слишком были заняты началом атак, играли очень широко. У Дарвина были моменты, и он мог забить, но нападающий нуждается в более полной поддержке», - сказал Клопп в интервью клубному сайту.

«Ливерпуль» проиграл контрольный матч со счетом 0:1. Клопп также указал, что команда недостаточно плотно играла, когда переходила к обороне при потери мяча.

«Ливерпуль» во время предсезонной подготовки провел четыре матча, два из которых выиграл, два – проиграл.

Первый официальный матч нового сезона команда Клоппа проведет в эту субботу, 30 июля, в рамках суперкубка Англии против «Манчестер Сити».