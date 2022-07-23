Клопп заявил, что от «Ливерпуля» можно не ждать громких трансферов

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что работа клуба на трансферном рынке почти завершена.

Этим летом «красные» расстались с Садио Мане, который ушёл в «Баварию», и подписали нападающего Дарвина Нуньеса из «Бенфики». По словам Клоппа, состав команды больше не нуждается в усилении: «Если нам удастся избежать травм и продаж, то наш состав можно считать укомплектованным. Надеюсь, ничего такого не произойдёт, и тогда болельщики «Ливерпуля» смогут сосредоточиться на других вещах», – рассказал главный тренер мерсисайдцев.

Расходы «Ливерпуля» в текущее трансферное окно оцениваются более чем в 85 млн евро, а доходы – почти в 81 млн евро.