Гвардиола: «Салах – исключительный игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз сделал комплименты нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Напомним, что «горожане» и «скаузеры» завтра вновь встретятся между собой в рамках Суперкубка Англии.

«Мне нечего сказать. Все прекрасно знают, что Салах – исключительный игрок, он представляет собой невероятную угрозу, но мы постараемся выиграть матч», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» стартует завтра в 19:00 по московскому времени на стадионе «Уэмбли». В прошлом году «горожане» уступили в Суперкубке «Лестеру».