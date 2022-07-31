Альварес – о матче с «Ливерпулем»: «Рад дебютному голу, но он отходит на второй план»

Новичок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прокомментировал свой дебют в официальных матчах за «горожан».

Команда Пепа Гвардиолы потерпела поражение от «Ливерпуля» в поединке Суперкубка Англии со счётом 1:3. Именно аргентинский форвард стал автором единственного гола «Манчестер Сити».

«Конечно, я очень рад, что мне удалось забить свой первый гол за «Манчестер Сити», но это отходит на второй план, ведь мы проиграли, – делится Альварес в послематчевом интервью. – Мы хотели выиграть этот трофей, тяжело принять поражение. Мы продолжим работать.

Матч с «Ливерпулем» – отличное стартовое испытание. Мы показали достойный уровень, но нам нужно работать, чтобы добиваться результатов», – сказал новичок «горожан».