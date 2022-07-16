Тактика, треугольники и тики-така: тренировки в «Манчестер Сити» Гвардиолы изнутри

«Манчестер Сити» во время подготовки к новому сезону открыл двери для журналистов, дав возможность понаблюдать тренировки изнутри. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как проходят занятия подопечных Хосепа Гвардиолы.

Журналист Джонатан Смит был приглашен на специальную тренировку на базу «Этихад», чтобы узнать секреты успеха «Ман Сити». Он вспоминает, что в десятилетнем возрасте, когда учился футболу, совершил тактическую ошибку, из-за которой тренер остановил двусторонку, чтобы высказать личное замечание. Эта ужасная ошибка заключалась в том, что он отдал пас из центра полузащиты защитнику, у которого было время и пространство для начала атаки. За гневным пронзительным свистком последовал яростный персональный упрёк: «Никогда не играй так в пас, – проворчал он. – Давай вперёд». Эта «мудрость» указанного тренера выглядит странно, когда мы наблюдаем за авантюрными, технически превосходными и тактически смелыми молодыми футболистами. Выходя из английских академий, они претендуют на место в лучших командах Премьер-лиги и уже в раннем возрасте привлекают скаутов из Германии и всей Европы.

В прошлом сезоне в «Манчестер Сити» было любопытно наблюдать за игроками в возрасте до 23 лет, за их качеством: будь то мастерство и техника атакующих полузащитников, таких как Коул Палмер и Джеймс Макэти, интеллект и пространственное понимание Ромео Лавиа (теперь игрок «Саутгемптона», купленный за 10,5 млн фунтов стерлингов после всего лишь двух выходов на поле) или уверенность центрального защитника, такого как Люк Мбете. Насколько отличается тренерская работа с ними от тех наставлений, которые некоторые получали на продуваемых ветрами, грязных, кочковатых полях? И смог бы кто-то стать претендентом на победу, если бы с самого раннего возраста постигал секреты игры в футбол Пепа Гвардиолы?

На второй вопрос ответить проще всего: если у тебя нет техники, то и самый лучший тренер в мире не поможет, а это значит, что многим суждено будет наблюдать за игрой с трибун. Однако удивительным оказалось то, что некоторые учителя физкультуры оказались не такими уж архаичными в своём мышлении, как многим кажется.

Приглашённый принять участие в тренировке «Сити» Смит получил возможность взглянуть на то, что происходит внутри базы «Этихад». Он отмечает, что хотя тактика намного сложнее, чем во времена его школьного детства, основная идея в чём-то схожа: стремиться как можно быстрее доставить мяч вперёд. Это может пойти вразрез с мнением о «Сити» Пепа Гвардиолы как о машине паса, которая изматывает команды. Но каталонец, как говорят, ненавидит термин «тики-така» – ярлык, прикреплённый к его особой марке пасующего футбола.

Новый игрок Эрлинг Холанн использовал его на презентации «Сити», когда рассказал, что не касался мяча в течение 25 минут во время матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на стадионе «Этихад». Но с первых же тренировок на этой неделе ему объяснят, что в пасах всегда должна быть цель. «Тики-така» означает передачу мяча просто так, без чёткого намерения. И это бессмысленно", – сказал Гвардиола в книге Марти Перенау о своём первом сезоне в «Баварии». Он также отметил, что забить гол в сетку ворот – самое сложное в футболе, поэтому так много внимания уделяется атаке.

В начале двухчасовой тренировки проводится игра «четыре против четырёх», в которой игроки могут забить в любые ворота – упор делается на стрельбу. Мячи подаются с боковых линий, и первая мысль – либо нанести удар, либо найти товарища по команде в лучшей позиции, который может быстро сделать то же самое. Это обостряет инстинкты и лишает импульса пасовать в сторону – создание шансов находится в центре внимания каждого игрока на поле. Есть и единое мышление на всём поле. Конечно, защита важна, но выносы и блокирование ударов – это основы игры, которые не нуждаются в высококлассных тренерах. Более важно прессинговать, чтобы быстро вернуть мяч, закрывать соперников и работать в команде.

Игра в малых квадратах важна для улучшения осознания и движения, а также техники. Они часто являются частью занятий первой команды, которые открыты для публики – из-за их простоты и возможности увидеть, как суперзвезда будет унижена товарищем по команде. В атаке акцент снова делается на разрезающем пасе, а не на боковом проходе по кругу. Всё связано со сценарием матча, и прессинг может быстро вывести команду «Сити» вперёд.

Первая философия Гвардиолы в отношении защиты довольно проста: чем дальше мяч от собственных ворот, тем сложнее сопернику забить. Это означает, что нужно как можно быстрее переходить от обороны к атаке, будь то Эдерсон, передающий футбольный снаряд более чем на 80 метров нападающему, или точный пас через прессинг форварда соперника на Родри для начала атаки. Чтобы подчеркнуть важность этого, в середине игры «девять на девять» во время тренировки вводится правило, согласно которому нельзя пасовать назад. Игроков заставляют постоянно думать об атаке. Звучит просто, но это высокий риск и высокая отдача, поэтому большая часть обучения проводится вне поля, чтобы дать понимание роли каждого игрока в команде.

Схемы расстановки первой команды показывают позиции и коридоры для паса каждого игрока, куда двигаться и где будут находиться их товарищи по команде. Треугольники очень важны, они всегда дают возможность выбора для человека и мяча, при этом лучшим выбором будет тот, который заставит команду двигаться вперёд. Защитники и вингеры должны быть высоко и широко расположены, давая возможность для пасов центральным игрокам и от них. Длинные передачи растягивают соперников, действующих узко, и открывают пространство для атаки. Это не является большим секретом – Эрик тен Хаг был услышан, и его новые игроки «Манчестер Юнайтед» на первой тренировке во время предсезонного турне вдалбливали треугольники, но это то, что должно стать второй натурой. В «Сити» это уже происходит.

Чувствовать себя комфортно и уверенно на поле и получать удовольствие от игры – это очень важно, и это видно во всех возрастных группах клуба, вплоть до первой команды. Именно поэтому такие игроки, как Фил Фоден и Джейдон Санчо, опираясь на свои природные способности, добились успеха на самом высоком уровне. Футбол – простая игра, но даже Гвардиола говорит, что он всё ещё учится. Даже короткая тренировка дала невероятное понимание того, что сделало «Сити» таким успешным за последние несколько лет.

Адаптация материал goal.com

Роман Андреев