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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп снова раскритиковал перегруженность календаря

28 Июля 2022 • 22:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.60 2.40
30.07 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова подверг критике слишком большое количество матчей.

«Мне нравится соревнование, но я думаю, что можно было бы найти другую дату для Суперкубка Англии, потому что у нас был более длинный сезон, чем у других команд, а теперь у нас более короткая предсезонка», - сказал Клопп о матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

По мнению наставника «красных», английской федерации следовало бы допускать клубы, участвующие в Суперкубке, в более поздние раунды Кубка Англии.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл 63 официальных матча.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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