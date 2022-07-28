Клопп снова раскритиковал перегруженность календаря

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова подверг критике слишком большое количество матчей.

«Мне нравится соревнование, но я думаю, что можно было бы найти другую дату для Суперкубка Англии, потому что у нас был более длинный сезон, чем у других команд, а теперь у нас более короткая предсезонка», - сказал Клопп о матче с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

По мнению наставника «красных», английской федерации следовало бы допускать клубы, участвующие в Суперкубке, в более поздние раунды Кубка Англии.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл 63 официальных матча.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.