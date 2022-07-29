«Барселона» рассчитывает продать де Йонга ради покупки Бернарду Силвы

«Барселона» по-прежнему планирует расстаться с полузащитником Френки де Йонгом.

Бернарду Силва – главная трансферная цель каталонцев на остаток трансферного окна. Клуб уже укрепил атаку Робертом Левандовски и Рафиньей, но не собирается на этом останавливаться. Согласно сведениям испанских СМИ, помочь приобрести звёздного португальца из «Манчестер Сити» может продажа Френки де Йонга – именно так руководство «сине-гранатовых» собирается провернуть ещё одну дорогостоящую сделку.

Жоан Лапорта уже доложил агенту игрока о своих намерениях, а наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не станет препятствовать переходу Силвы, если дело дойдёт до официальных переговоров.