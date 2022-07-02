Каррагер: «Многие болельщики «Ливерпуля» уже смирились с уходом Салаха»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал новый контракт Мохамеда Салаха с мерсисайдским клубом.

Напомним, вчера, 1 июля, египтянин продлил соглашение с «Ливерпулем» до лета 2025 года.

«Испытал облегчение и восторг от этой новости. Было печально видеть, как распалась тройка лидеров после ухода Мане. Многие болельщики «Ливерпуля» за последние несколько месяцев смирились с тем фактом, что Салах может доиграть год по контракту и уйти», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

По мнению Каррагера, 30-летний нападающий сможет ещё долго выступать на самом высоком уровне, так как поддерживает себя в хорошей форме.

В минувшем сезоне Салах провёл в составе «Ливерпуля» 51 матч, забив 31 гол и отдав 16 результативных передач.