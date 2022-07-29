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«Барселона» планирует провернуть ещё один громкий трансфер этим летом

29 Июля 2022 • 20:32 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.60 2.35
Через 20 ч. 50 мин.

«Барселона» рассчитывает оформить подписание атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы до закрытия трансферного окна.

Как сообщалось ранее, португалец положительно относится к перспективе попробовать силы в каталонском клубе, но в «Манчестер Сити» не горят желанием расставаться с важным игроком. Недавно испанские СМИ сообщили о том, что трансфер вполне возможен, а теперь издание COPE информирует о твёрдом намерении «Барселоны» завершить громкую сделку этим летом. Силва – основная трансферная цель «сине-гранатовых» после успешного подписания Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски и Жюля Кунде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего хавбека в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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