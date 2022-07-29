«Барселона» планирует провернуть ещё один громкий трансфер этим летом

«Барселона» рассчитывает оформить подписание атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы до закрытия трансферного окна.

Как сообщалось ранее, португалец положительно относится к перспективе попробовать силы в каталонском клубе, но в «Манчестер Сити» не горят желанием расставаться с важным игроком. Недавно испанские СМИ сообщили о том, что трансфер вполне возможен, а теперь издание COPE информирует о твёрдом намерении «Барселоны» завершить громкую сделку этим летом. Силва – основная трансферная цель «сине-гранатовых» после успешного подписания Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски и Жюля Кунде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего хавбека в 80 млн евро.