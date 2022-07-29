Кунде объяснил, почему выбрал «Барселону»

Новоиспеченный защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своем трансфере в каталонский клуб.

«Одна из главных причин моего трансфера – главный тренер Хави Эрнандес. Мы несколько раз беседовали с ним, и мне нравилось все, что он рассказывал. У нас одинаковые взгляды на футбол. Хочу расти под его руководством, буду полностью прислушиваться к его советам», - передает слова француза портал Goal.com.

Кунде подписал с «сине-гранатовыми» пятилетнее трудовое соглашение. Трансфер игрока, согласно данным экспертов Transfermarkt, обошелся каталонскому гранду в 50 миллионов евро.