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Чемпионат Италии. Серия А

Депай бесплатно уйдёт в итальянский топ-клуб

09 Августа 2022 • 14:55 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в туринский «Ювентус». По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, нидерландец присоединится к команде Массимилиано Аллегри совершенно бесплатно.

Ранее Депай добавился от руководства «Барселоны», чтобы клуб отпустил его свободным агентом. Находившийся в поисках нападающего туринский «Ювентус» воспользовался ситуацией и теперь готов приютить Мемфиса.

В прошлом сезоне Депай забил за «Барселону» 12 голов в чемпионате Испании. Нидерландец покинет команду спустя всего год после перехода из французского «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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