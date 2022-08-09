Депай бесплатно уйдёт в итальянский топ-клуб

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в туринский «Ювентус». По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, нидерландец присоединится к команде Массимилиано Аллегри совершенно бесплатно.

Ранее Депай добавился от руководства «Барселоны», чтобы клуб отпустил его свободным агентом. Находившийся в поисках нападающего туринский «Ювентус» воспользовался ситуацией и теперь готов приютить Мемфиса.

В прошлом сезоне Депай забил за «Барселону» 12 голов в чемпионате Испании. Нидерландец покинет команду спустя всего год после перехода из французского «Лиона».