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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гвардиола рассказал, как при первом знакомстве засомневался в Месси

04 Августа 2022 • 18:28 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.22 6.50 13.00
13.08 22:00

История успеха тандема Хосеп Гвардиола - Лионель Месси общеизвестна, пик карьеры аргентинского форварда пришелся именно на период работы с Гвардиолой. Между тем их первое знакомство пробудило в наставнике сомнения. Это было в 2008 году, когда Гвардиола приступил к работе с каталонским суперклубом.

- Мне сказал кто-то из наших игроков, что в команде есть действительно сильный паренек. Сказали, что он низок, но забивает много голов и здорово обводит соперников. Мы действительно не были знакомы к тому моменту. И вот мы встретились в магазине Nike в аэропорту Барселоны. Я увидел его, низенького, скромного, и подумал - неужели это тот самый паренек? - поведал Гвардиола в интервью CatalunyaRadio.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хосеп Гвардиола
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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