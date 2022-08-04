Гвардиола рассказал, как при первом знакомстве засомневался в Месси

История успеха тандема Хосеп Гвардиола - Лионель Месси общеизвестна, пик карьеры аргентинского форварда пришелся именно на период работы с Гвардиолой. Между тем их первое знакомство пробудило в наставнике сомнения. Это было в 2008 году, когда Гвардиола приступил к работе с каталонским суперклубом.

- Мне сказал кто-то из наших игроков, что в команде есть действительно сильный паренек. Сказали, что он низок, но забивает много голов и здорово обводит соперников. Мы действительно не были знакомы к тому моменту. И вот мы встретились в магазине Nike в аэропорту Барселоны. Я увидел его, низенького, скромного, и подумал - неужели это тот самый паренек? - поведал Гвардиола в интервью CatalunyaRadio.