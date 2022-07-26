В «Барселоне» уверены в уходе Депая

«Барселона» не намерена продолжать сотрудничество с Мемфисом Депаем.

Голландец не проявлял желания менять клуб до завершения текущего контракта, истекающего следующим летом. Однако в «Барселоне» уверены, что жёсткая конкуренция в атаке всё же вынудит Депая смириться с необходимостью уйти в своих же интересах, дабы не остаться без игровой практики, информирует издание Relevo. 28-летнему нападающему придётся активно подыскивать себе новых работодателей до закрытия трансферного окна.

Мемфис Депай отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами в 37 матчах за «Барселону».