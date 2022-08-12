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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Пьянич убедил меня»

12 Августа 2022 • 20:21 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.60 15.00
13.08 22:00

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно дальнейших перспектив в команде Миралема Пьянича.

Боснийский полузащитник рассматривался в числе игроков, которые с наибольшей вероятностью покинут каталонский коллектив этим летом, однако Хави, похоже, изменил своё мнение: «Миралем Пьянич останется здесь, – цитирует наставника «Барселоны» журналист Фабрицио Романо, – он убедил меня и собирается продолжить выступать за «Барселону», – заключил специалист.

Хави также рассказал, что пытался убедить Нико Гонсалеса остаться: «Я сказал Нико, что не хочу отпускать его в другую команду, но он настоял на своём. Я желаю ему удачи в «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Миралем Пьянич Нико Гонсалес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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