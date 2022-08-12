Хави: «Пьянич убедил меня»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно дальнейших перспектив в команде Миралема Пьянича.

Боснийский полузащитник рассматривался в числе игроков, которые с наибольшей вероятностью покинут каталонский коллектив этим летом, однако Хави, похоже, изменил своё мнение: «Миралем Пьянич останется здесь, – цитирует наставника «Барселоны» журналист Фабрицио Романо, – он убедил меня и собирается продолжить выступать за «Барселону», – заключил специалист.

Хави также рассказал, что пытался убедить Нико Гонсалеса остаться: «Я сказал Нико, что не хочу отпускать его в другую команду, но он настоял на своём. Я желаю ему удачи в «Валенсии».