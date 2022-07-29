Хави определился с тактической расстановкой «Барселоны» на новый сезон

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес планирует внедрить новую игровую модель.

42-летний специалист известен своей приверженностью к формации 4-3-3, которая использовалась в подавляющем большинстве матчей «Барселоны» после назначения Хави на должность главного тренера, однако в новом сезоне команда, вероятно, будет значительно чаще играть другим образом. Согласно сведениям Diario AS, испанец планирует наигрывать расстановку 3-4-3, трио центральный защитников в которой составят Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

Хави Эрнандес возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В 37 матчах под его руководством «сине-гранатовые» одержали 20 побед.