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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс не получал красную карточку десять лет

14 Августа 2022 • 18:43 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
окончен

В первом матче нового сезона Ла Лиги «Барселона» не смогла переиграть «Райо Вальекано», при этом она потеряла Серхио Бускетса - опорник «Барселоны» получил две желтые карточки и был удален с поля. Как сообщает El Mundo Deportivo, это всего лишь третья красная карточка в карьере Бускетса, и лишь вторая - в чемпионате.

Первую он получил в 2009 году в матче против «Реала», а затем была красная карточка в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в 2012 году. И вот, спустя десять лет, Бускетса снова удалили с поля. Учитывая позицию, на которой он играет, это очень необычное достижение, подчеркивающее исключительные качества Серхио.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Райо Вальекано
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