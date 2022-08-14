Бускетс не получал красную карточку десять лет

В первом матче нового сезона Ла Лиги «Барселона» не смогла переиграть «Райо Вальекано», при этом она потеряла Серхио Бускетса - опорник «Барселоны» получил две желтые карточки и был удален с поля. Как сообщает El Mundo Deportivo, это всего лишь третья красная карточка в карьере Бускетса, и лишь вторая - в чемпионате.

Первую он получил в 2009 году в матче против «Реала», а затем была красная карточка в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» в 2012 году. И вот, спустя десять лет, Бускетса снова удалили с поля. Учитывая позицию, на которой он играет, это очень необычное достижение, подчеркивающее исключительные качества Серхио.