Переход Кукурельи в «Челси» поможет «Барселоне»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья всё ближе к переходу в «Челси», что облегчит работу на трансферном рынке его бывшему клубу – «Барселоне».

Кукурелья заменит в «Челси» Маркоса Алонсо, который является трансферной целью «Барселоны». Переговоры по 31-летнему игроку затянулись, несмотря на желание самого испанца перейти в каталонский клуб. По информации издания Sport, переход Кукурельи в «Челси» значительно упростит и ускорит сделку по Алонсо. Оба трансфера могут состояться уже в скором времени.

Маркос Алонсо провёл более двухсот матчей за лондонский коллектив, цвета которого защищал на протяжении шести лет.