«Челси» предложит почти 90 млн евро за Френки де Йонга

«Челси» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Лондонский гранд готовит новое предложение по голландскому футболисту, с которым «Барселона» может вынужденно расстаться из-за необходимости покрыть расходы. По информации журналиста Херарда Ромеро, «Челси» предложит за де Йонга порядка 74 млн евро в виде гарантированных выплат, а ещё 14 млн могут пополнить счёт «Барселоны» в виде бонусов. Другой вариант сделки – 79+9. В обоих случаях общая стоимость трансфера достигнет 88 млн.

Френки де Йонг также интересен «Манчестер Юнайтед», однако «красным дьяволам» так и не удалось убедить игрока.