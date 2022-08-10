Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложит почти 90 млн евро за Френки де Йонга

10 Августа 2022 • 00:14 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

«Челси» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Лондонский гранд готовит новое предложение по голландскому футболисту, с которым «Барселона» может вынужденно расстаться из-за необходимости покрыть расходы. По информации журналиста Херарда Ромеро, «Челси» предложит за де Йонга порядка 74 млн евро в виде гарантированных выплат, а ещё 14 млн могут пополнить счёт «Барселоны» в виде бонусов. Другой вариант сделки – 79+9. В обоих случаях общая стоимость трансфера достигнет 88 млн.

Френки де Йонг также интересен «Манчестер Юнайтед», однако «красным дьяволам» так и не удалось убедить игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит почти 90 млн евро за Френки де Йонга
09 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет избавиться от двух атакующих игроков «Челси»
23:30 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер рассказал, когда Алонсо перейдёт в «Барселону»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как отреагировал на уход Сарри из «Челси» в 2019 году
22:58 · Англия. Премьер-лига
Пойет назвал идеального нападающего для «Челси»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит официальное предложение по нападающему сборной Голландии
22:25 · Англия. Премьер-лига
Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 20 млн евро за полузащитника «Ювентуса»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаст Бернарду Силву в «Барселону» только при определённых условиях
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не отпускает Фофана в «Челси»
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» завершает подписание левого защитника из Испании
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Вернер написал прощальное письмо «Челси»
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Депая
18:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отказался от Арнаутовича из-за давления фанатов 1
18:24 · Англия. Премьер-лига
​Влашич переходит в «Торино»
Все новости
Рекомендуем