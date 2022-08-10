Де Йонг очень зол на «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг крайне недоволен поведением каталонского клуба по отношению к себе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист считает, что стал жертвой спланированной компании в СМИ, целью которой является оклеветать нидерландца. Сообщается, что адвокаты 25-летнего игрока уже связались с Ла Лигой, чтобы обсудить правомерность такого обращения со своим клиентом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать де Йонга нынешним летом либо уговорить полузащитника на снижение зарплаты. Игроком активно интересуется лондонский «Челси, который готов предложить за футболиста около 88 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Йонг провёл за «сине-гранатовых» 45 матчей, которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Голландии в 60 миллионов евро.