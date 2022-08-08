Месси не перейдёт в «Барселону» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не вернётся в каталонскую «Барселону» этим летом. По информации от журналиста Лоика Танзи, аргентинец останется в Париже как минимум до конца срока своего контракта, который истекает в июне 2023 года.

Напомним, что недавний приезд Месси в Барселону вызвал множество спекуляций о возможном возвращении аргентинца на «Камп Ноу». Тем не менее, этот визит был чисто личным и не имел никакой связи с трансфером в стан «сине-гранатовых».

В этом сезоне Месси отметился уже тремя голами за «ПСЖ» в двух матчах. Сперва аргентинец поразил ворота «Нанта» в Суперкубке Франции, а затем отметился дублем в первом туре Лиги 1 в ворота «Клермона».