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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси не перейдёт в «Барселону» этим летом

08 Августа 2022 • 11:25 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1.11 9.50 21.00
13.08 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не вернётся в каталонскую «Барселону» этим летом. По информации от журналиста Лоика Танзи, аргентинец останется в Париже как минимум до конца срока своего контракта, который истекает в июне 2023 года.

Напомним, что недавний приезд Месси в Барселону вызвал множество спекуляций о возможном возвращении аргентинца на «Камп Ноу». Тем не менее, этот визит был чисто личным и не имел никакой связи с трансфером в стан «сине-гранатовых».

В этом сезоне Месси отметился уже тремя голами за «ПСЖ» в двух матчах. Сперва аргентинец поразил ворота «Нанта» в Суперкубке Франции, а затем отметился дублем в первом туре Лиги 1 в ворота «Клермона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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