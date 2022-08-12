«Барселона» завершит переход Алонсо на следующей неделе

Защитник «Челси» Маркос Алонсо готовится к переходу в «Барселону».

Клубы уже согласовали сделку, а сам игрок давно договорился с «Барселоной». Теперь, когда каталонцы почти уладили проблемы с регистрацией новичков, переход Алонсо близок к официальному завершению. По информации журналиста Альфредо Мартинеса, 31-летний испанец пополнит ряды «сине-гранатовых» на следующей неделе.

Маркос Алонсо станет шестым новичком «Барселоны» после Рафиньи Диаса, Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и Франка Кесси. Стоимость трансфера Алонсо составит менее 10 млн евро.