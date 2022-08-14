Хави: «Понимаю разочарование, ведь от «Барселоны» многого ждали»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нулевой ничьей в домашнем матче первого тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

«Не лучшая игра в нашем исполнении. Нам удавалось попадать в опасные зоны, но мы не были достаточно эффективны. Всего одно очко – это явно не то, на что мы рассчитывали. Мы должны продолжать верить в свою игровую модель и усердно работать.

Я понимаю разочарование – от нас многого ждали на старте сезона. Мы должны тщательно проанализировать нашу игру, усовершенствовать её и идти дальше», – заявил Хави в послематчевом интервью.

Примечательно, что в прошлом сезоне «Барселона» также не смогла поразить ворота «Райо Вальекано», дважды проиграв с минимальным счётом.