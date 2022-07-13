Педри подтвердил возвращение в строй и обратился с посланием к болельщикам

Мы уже сообщали, что плеймейкер «Барселоны» Педри вернулся в строй, он примет участие в предстоящем турнире по США, в рамках которого «Барселона» сыграет с другими именитыми клубами, в том числе и с итальянским «Ювентусом». Педри обратился к будущим соперникам, поприветствовав их и напомнив о скором свидании в Далласе - там «Барселона» сыграет с «Ювентусом».

- Привет «Ювентус», как дела? С нетерпением жду вас в Далласе. Увидимся! - цитирует Педри пресс-служба «Барселоны».

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 14 августа.