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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри подтвердил возвращение в строй и обратился с посланием к болельщикам

13 Июля 2022 • 00:44 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.27 5.80 11.00
13.08 22:00

Мы уже сообщали, что плеймейкер «Барселоны» Педри вернулся в строй, он примет участие в предстоящем турнире по США, в рамках которого «Барселона» сыграет с другими именитыми клубами, в том числе и с итальянским «Ювентусом». Педри обратился к будущим соперникам, поприветствовав их и напомнив о скором свидании в Далласе - там «Барселона» сыграет с «Ювентусом».

- Привет «Ювентус», как дела? С нетерпением жду вас в Далласе. Увидимся! - цитирует Педри пресс-служба «Барселоны».

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педриньо
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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