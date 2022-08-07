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Хави – о де Йонге: «Я не знаю, где он окажется»

07 Августа 2022 • 23:41 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о будущем полузащитника Френки де Йонга.

Официальные лица «Барселоны» регулярно сообщают о намерении сохранить голландца в команде, однако слухи о переходе игрока в один из английских клубов не утихают.

«Я не знаю, где окажется Френки де Йонг, – цитирует Хави журналист Фабрицио Романо. – До 31 августа может произойти что угодно.

Он знает, что по этому поводу думаю я и что нужно клубу. Разумеется, я по-прежнему на него рассчитываю. Френки – отличный футболист», – заявил главный тренер каталонцев.

В подписании 25-летнего хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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