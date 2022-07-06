О'Хара: «Криштиану видит тонущий «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский футболист Джейми О'Хара считает, что уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» станет катастрофой для клуба. При этом О'Хара уверен в том, что Роналду уйдет - он видит все признаки грядущего расставания.

- Криштиану Роналду был лидером команды в минувшем сезоне, он всегда был на острие. И если он решил уйти, то это означает - он видит, что корабль тонет. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет его, то это обернется катастрофой. Он - лучший игрок команды, который тащил ее весь прошлый год. Он имеет право принять решение об уходе, потому что у него остаются еще два-три года карьеры, не больше, - цитирует О'Хару talkSPORT.