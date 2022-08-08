Проклятье «Манчестер Юнайтед»: Клуб не может решить проблему форварда

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон с поражения, при этом обнажив проблему атакующей линии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает предысторию этой сложности клуба.

Старт нового сезона для «Манчестер Юнайтед» выдался неудачным. «Красные дьяволы» дома проиграли «Брайтону» 1:2, да ещё и не сумели самостоятельно забить ни одного гола. Соперник сам себе затолкал мяч. Эта встреча вновь подчеркнула проблему «МЮ» с нападающим. Антони Марсьяль получил травму, вместо него с первых минут вышел Маркус Рэшфорд, которого по ходу поединка заменил Криштиану Роналду. Англичанин был незаметным, португалец не в форме. Да и француз, будем честны, не выглядит идеальным решением.

Проблему с нападением «красные дьяволы» уже давно не могут решить. Летом 2015-го «Манчестер Юнайтед» покинул Робин ван Перси. Двумя годами позже ушёл Уэйн Руни, но справедливости ради отметим, что он уже два сезона к тому моменту не мог забить в Премьер-лиге больше 10 голов.

«Манчестер Юнайтед» пытался активно что-то придумать с атакой. Помимо вышеперечисленных, приходили Мемфис Депай, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Одион Игало, Эдинсон Кавани, но никто из них не смог стабильно решить проблему. Швед ярко провёл один сезон, но затем выбыл из строя из-за тяжёлой травмы. Бельгиец здорово начал, но быстро сник. Пытался «МЮ» и за счёт внутренних резервов найти нападающего, но Мэйсон Гринвуд, во-первых, не мог в должной мере реализовать свой талант, а затем ещё и влип в историю с избиением девушки, из-за которой уже полгода не играет.

Два с половиной года «МЮ» рассчитывал усилить нападение Эрлингом Холанном, который тогда блистал в «Зальцбурге». Английский клуб надеялся, что Оле-Гуннар Сульшер, при котором форвард делал первые шаги в «Мольде», уговорит соотечественника. Однако Холанн отказал «МЮ», посчитав, что в дортмундской «Боруссии» у него больше шансов расти. «Красные дьяволы» хотели норвежца приобрести и у «шмелей», но тот уже не рассматривал проект на «Олд Траффорд».

Этим летом «МЮ» упустил Дарвина Нуньеса. Эрик тен Хаг очень хотел видеть уругвайца в своей команде, но «Ливерпуль» перехватил форварда. По слухам, голландец был крайне недоволен тем, что клуб не сумел договориться с «Бенфикой», и судя по старту карьеры форварда в Англии, такая реакция наставника полностью оправдана.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» пытается подписать Беньямина Шешко из «Зальцбурга», но, кажется, и это не выйдет. Австрийский клуб хочет сохранить словенца ещё на один сезон, да и тот не спешит с переходом в топ-клуб, предпочитая набраться опыта в альпийской стране.

В современном футболе без сильного нападающего добиваться успехов практически невозможно. В текущей ситуации «МЮ», видимо, придётся держаться за Роналду. Выбор у тен Хага непростой: либо оставлять португальца, который стилистически не подходит, либо оставаться без грозного форварда и надеяться на Марсьяля. Вряд ли голландец ожидал, что руководство «МЮ» поставит его в такую ситуацию на старте работы. С другой стороны, если клуб уже семь лет не может найти решение этой проблемы, почему стоило ожидать иного?

Роман Андреев