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«Ювентус» и «МЮ» почти согласовали трансфер Рабио, но есть одна проблема

09 Августа 2022 • 14:51 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.98
13.08 19:30
Туринский «Ювентус» почти договорился с «Манчестер Юнайтед» о продаже своего полузащитника Адриена Рабио, но сделка всё ещё может не состояться. По информации от Фабрицио Романо, игрок пока не согласовал с английским клубом условия контракта.

Переговоры между сторонами продвигаются довольно тяжело, что может поставить под угрозу потенциальную сделку. Сам Рабио готов покинуть «Ювентус», но хотел бы по-прежнему получать в новом клубе достойную зарплату.

У Рабио остаётся всего год по контракту с «Ювентусом». Клуб хочет поскорее избавиться от француза, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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