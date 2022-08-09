«Ювентус» и «МЮ» почти согласовали трансфер Рабио, но есть одна проблема

Туринский «Ювентус» почти договорился с «Манчестер Юнайтед» о продаже своего полузащитника Адриена Рабио, но сделка всё ещё может не состояться. По информации от Фабрицио Романо, игрок пока не согласовал с английским клубом условия контракта.

Переговоры между сторонами продвигаются довольно тяжело, что может поставить под угрозу потенциальную сделку. Сам Рабио готов покинуть «Ювентус», но хотел бы по-прежнему получать в новом клубе достойную зарплату.

У Рабио остаётся всего год по контракту с «Ювентусом». Клуб хочет поскорее избавиться от француза, чтобы не потерять его через год бесплатно.