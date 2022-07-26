Фред: «Я готов таскать рояль, лишь бы команда достигала результата»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением о своей роли в составе манкунианцев.

Бразилец заявил, что голы и личная статистика не являются для него приоритетной целью, и он готов выполнять на поле любую роль ради успеха команды.

«Я готов таскать рояль, лишь бы команда забивала и достигала результата. Самое важное — это достигать поставленных перед нами целей в новом сезоне», — приводит слова Фреда официальный сайт английского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе манкунианцев 35 матчей, забив четыре гола, а также отдав шесть результативных передач. Цвета «Манчестер Юнайтед» бразилец защищает с лета 2018 года.