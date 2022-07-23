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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» попробует приобрести звезду Серии А в случае неудачи в переговорах по Френки де Йонгу

23 Июля 2022 • 01:29 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

В «Манчестер Юнайтед» определились с альтернативным вариантом усиления средней линии.

Английский гранд пытается переманить в свои ряды де Йонга с самого начала лета, но пока безуспешно – игрок, как сообщается, совершенно не заинтересован в уходе из «Барселоны». В том случае, если сделка окончательно сорвётся, «Манчестер Юнайтед» сосредоточится на подписании другого хавбека – Сергея Милинковича-Савича из «Лацио», информирует Football-Italia со ссылкой на LaLazioSiamoNoi. Впрочем, как и де Йонга, 27-летнего серба может отпугнуть неучастие «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.

Соглашение Милинковича-Савича с «Лацио» истекает в 2024 году. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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