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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду не пожал руку тен Хагу после разгромного поражения

14 Августа 2022 • 06:36 Комментировать
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В рамках второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Брентфордом». «Красные дьяволы» потерпели сокрушительное фиаско со счетом 0:4, пропустив все четыре мяча в первой половине встречи.

После окончания противостояния расстроенный результатом Криштиану Роналду не захотел пожимать руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу. 37-летний португалец провел на поле 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Роналду заявлял, что хочет покинуть манкунианцев этим летом.

После двух туров «МЮ» занимает последнее место в АПЛ с разницей мячей 1:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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