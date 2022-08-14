Роналду не пожал руку тен Хагу после разгромного поражения

В рамках второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Брентфордом». «Красные дьяволы» потерпели сокрушительное фиаско со счетом 0:4, пропустив все четыре мяча в первой половине встречи.

После окончания противостояния расстроенный результатом Криштиану Роналду не захотел пожимать руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу. 37-летний португалец провел на поле 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Роналду заявлял, что хочет покинуть манкунианцев этим летом.

После двух туров «МЮ» занимает последнее место в АПЛ с разницей мячей 1:6.