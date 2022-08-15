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Далот интересен «Барселоне», но клуб не ведёт переговоров по трансферу

 
15 Августа 2022 • 11:19 Комментировать
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот вряд ли этим летом пополнит ряды каталонской «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, португальца высоко ценят на «Камп Ноу», но каталонский клуб пока не вёл никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед» относительно возможного трансфера.

При этом главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг совсем не намерен расставаться с Далотом. Нидерландец считает Диогу своим первым выбором на позицию правого защитника. В то же время англичанин Аарон Уан-Биссака уже давно выставлен на трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Диогу Далот Трансферы футбола - лето 2022
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