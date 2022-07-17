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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, когда Лингард определится с новым клубом

17 Июля 2022 • 10:26 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард определится со своим будущим клубом на следующей неделе, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Напомним, 29-летний англичанин покинул манкунианцев летом нынешнего года и в настоящее время находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Лингард может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

По информации источника, футболист хочет присоединиться к своей новой команде не позднее 22 июля. Приоритетным вариантом для Лингарда остаётся АПЛ.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 21 матч, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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