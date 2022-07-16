Экс-игрок сборной Дании Петер Мадсен прокомментировал трансфер своего соотечественника в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что для «МЮ» подписание Кристиана Эриксена – это прекрасное решение. Кристиан же раньше входил в список их интересов, но тогда не сложилось. Зато сейчас всё в порядке. Кристиан своим трудом доказал, что заслуживает такой шанс. Думаю, он не жалеет о том, что в Италии нельзя играть с кардио-стимулятором и ему пришлось уйти из «Интера».

Где он будет полезен в «МЮ»?

«Любой команде нужны такие думающие футболисты, которые могут решить исход матча одной передачей. Эрик тен Хаг не просто так был в нём заинтересован: он прекрасно понимает, что на Бруну Фернандеша легла большая нагрузка, а теперь команда становится более вариативной. При случае Бруну сможет отдыхать больше, но это не говорит о том, что они не смогут играть вместе».

Верите в его успех в новой команде?

«Определенно верю. Самое интересное, что тот ужасный случай вообще никак не повлиял на его игру – когда Эриксен вернулся на поле, он играл ровно так же, как и до этого случая. Кристиан не стал ни медленнее, ни слабее физически, не говоря уже о других игровых аспектах. Ему же всего 30 лет, большие свершения у него впереди», – рассказал Мадсен.