«Манчестер Юнайтед» заплатит 20 млн евро за полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио близок к переезду в Англию.

Источники, близкие к туринскому клубу, всё больше склоняются к скорому уходу француза. Руководство «Манчестер Юнайтед» уже обговорило детали сделки с самим игроком. Как информирует журналист Мирко ди Натале, «красные дьяволы» готовы предложить боссам «старой синьоры» около 20 млн евро за 27-летнего хавбека, включая бонусные надбавки.

Невысокая стоимость Рабио обусловлена истекающим через год контрактом с «Ювентусом». На счету футболиста шесть забитых мячей и столько же результативных передач в 129 поединках за «бьянконери» во всех турнирах.