​Тен Хаг: Я тот, кто вернёт славу «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг уверен в том, что он вернёт «Манчестер Юнайтед» на ведущие позиции в английском и европейском футболе.

«Верну ли я дни славы в «Манчестер Юнайтед»? Я уверен, что сделаю это – я делал это везде», - высказался тен Хаг, чьи слова приводятся на сайте Sky Sports.

«Фанаты хотят видеть команду-победителя, и именно поэтому я здесь. Но этот процесс требует времени», - добавил рулевой «Манчестер Юнайтед».

В последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии ещё в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. Что до Лиги чемпионов, то в последний раз «красные дьяволы» выигрывали этот турнир в 2008 году.