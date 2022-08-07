Спортивный директор «Баварии» высказался об интересе «МЮ» к Сане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи о возможном переходе Лероя Сане в «Манчестер Юнайтед».

Сведения о вероятном возвращении в Англию экс-игрока «Манчестер Сити» появились на страницах английских ресурсов, однако в «Баварии» информацию быстро опровергли: «Это неправда, – ответил в интервью Sky Салихамиджич. – Лерой Сане – очень важный игрок для «Баварии». Больше мне нечего сказать на этот счёт», – заявил спортивный директор мюнхенского гранда.

Соглашение Лероя Сане с «Баварией» истекает через три года. В текущей кампании 26-летний вингер провёл два матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.