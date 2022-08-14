Гари Невилл - об «МЮ»: «Это настоящее достижение - выбросить миллиард и так плохо играть»

Экс-защитник национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике «красных дьяволов» после провального матча с «Брентфордом». Подопечные Эрика тен Хага проиграли со счетом 0:4.

«Вау, это настоящее достижение – выбросить миллиард фунтов и так плохо играть», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что в стартовом туре манкунианцы на своем поле потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 1:2 После двух туров «красные дьяволы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги.

Следующий матч «МЮ» проведет на «Олд Траффорд» с «Ливерпулем». Игра состоится в понедельник, 22 августа.