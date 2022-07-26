«Рома» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Байи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании ивуарийского игрока, с которым ранее работал период 2016 по 2018 год будучи наставником манкунианцев. Клубы приступили к переговором на предмет возможного трансфера.

Действующий контракт Байи с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне ивуариец провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.