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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Михайлович: «Я буду счастлив за Арнаутовича, если он перейдёт в «МЮ»

09 Августа 2022 • 10:52 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.98
13.08 19:30
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович заявил, что будет счастлив за своего подопечного Марко Арнаутовича, если австриец окажется в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что «красные дьяволы» активно работают над трансфером нападающего, но клуб из севера Италии пока не хочет расставаться со своим футболистом.

«Я буду счастлив за Арнаутовича, если он перейдёт в «Манчестер Юнайтед», но я не думаю, что он уйдёт. Я уже разговаривал с ним по этому поводу», – сказал Михайлович на пресс-конференции.

Напомним, что Арнаутович ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Вест Хэм» и «Сток Сити». Последние три года перед возвращением в Европу футболист провёл в Китае.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Юнайтед Синиша Михайлович Марко Арнаутович Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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