«МЮ» находится в контакте с Рабио и его матерью

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» находятся в прямом контакте с французом и его матерью, которая также является агентом футболиста.

Проблем в переговорах с «Ювентусом» не должно возникнуть, так как туринский клуб заинтересован в продаже. Если «старая синьора» не продаст футболиста сейчас, то через год потеряет на правах свободного агента.

Напомним, что Рабио оказался в «Ювентусе» летом 2019 года, перейдя из «ПСЖ». За 3 года в Турине француз выиграл Кубок Италии и Скудетто.