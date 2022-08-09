Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» находится в контакте с Рабио и его матерью

09 Августа 2022 • 10:57 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.98
13.08 19:30
«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» находятся в прямом контакте с французом и его матерью, которая также является агентом футболиста.

Проблем в переговорах с «Ювентусом» не должно возникнуть, так как туринский клуб заинтересован в продаже. Если «старая синьора» не продаст футболиста сейчас, то через год потеряет на правах свободного агента.

Напомним, что Рабио оказался в «Ювентусе» летом 2019 года, перейдя из «ПСЖ». За 3 года в Турине француз выиграл Кубок Италии и Скудетто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:17 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд посоветовал «МЮ» форварда на подмену Роналду
12:01 · Англия. Премьер-лига
Роблес подписал контракт с «Лидсом» официально
11:43 · Англия. Премьер-лига
Зиеш всё ещё надеется на переход в «Милан»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ может купить Тонали за 55 миллионов евро
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал новую трансферную цель
10:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» находится в контакте с Рабио и его матерью
10:52 · Англия. Премьер-лига
Михайлович: «Я буду счастлив за Арнаутовича, если он перейдёт в «МЮ»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Переход Кепы в «Наполи» на грани срыва
10:40 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб нацелился на футболиста «ПСЖ»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» покупает полузащитника сборной Франции
10:05 · Англия. Премьер-лига
Помимо Рабио «МЮ» хочет купить ещё одного полузащитника из Серии А
09:54 · Россия. Премьер-лига
Роналду или Месси: Скопинцев назвал самого совершенного футболиста 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
Арнаутович давит на «Болонью», чтобы ускорить свой трансфер в «МЮ»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Очень счастлив, что Холанну удалось оформить дубль»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Вернер подписал с «РБ Лейпцигом» контракт до 2026 года
Все новости
Рекомендуем