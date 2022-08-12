Роналду может стать резервистом «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может начать в запасе следующий поединок АПЛ против «Брентфорда», сообщает UTD Report. Дело в том, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг пока не решил, стоит ли выпускать 37-летнего бомбардира на поле.

Ранее звездный форвард сообщил руководству клуба о желании покинуть команду. Кроме того, Криштиану пропустил предсезонную подготовку «Юнайтед».

В матче первого тура против «Брайтона» КриРо остался в запасе. Он вышел на замену во втором тайме, однако не спас свою команду от поражения – 1:2.

Матч «Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На трансфер Роналду остался один претендент