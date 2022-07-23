«Манчестер Юнайтед» снова претендует на игрока «Барселоны»

Большую часть лета руководство «Манчестер Юнайтед» провело, пытаясь убедить тех или иных игроков перейти в состав клуба. Это были и полузащитник Френки де Йонг, и нападающий Мемфис Депай, а теперь, как сообщает Caught Offside, в сферу интересов манкунианцев попал и американский защитник Сержиньо Дест.

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работал с футболистом в составе «Аякса», и весьма высоко ценит его игровые качества. Как сообщает источник, «Барселона» вполне готова отпустить Деста за сумму в 20 миллионов евро. Два года назад Дест обошелся каталонцам в 25 миллионов евро.