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«Манчестер Юнайтед» снова претендует на игрока «Барселоны»

23 Июля 2022 • 20:20 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Большую часть лета руководство «Манчестер Юнайтед» провело, пытаясь убедить тех или иных игроков перейти в состав клуба. Это были и полузащитник Френки де Йонг, и нападающий Мемфис Депай, а теперь, как сообщает Caught Offside, в сферу интересов манкунианцев попал и американский защитник Сержиньо Дест.

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работал с футболистом в составе «Аякса», и весьма высоко ценит его игровые качества. Как сообщает источник, «Барселона» вполне готова отпустить Деста за сумму в 20 миллионов евро. Два года назад Дест обошелся каталонцам в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Серджино Дест Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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