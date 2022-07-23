Санчо: «При тен Хаге мы становимся лучше»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

По мнению Санчо, сегодняшний «Манчестер Юнайтед» сильно отличается от той команды, которая была в предыдущем сезоне, когда её возглавляли Уле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник.

«Посмотрите на товарищеские матчи: в игре появилась чёткая структура, у нас стало больше возможностей забить. Мы лучше держим мяч и эффективнее работаем с ним», — цитирует Санчо пресс-служба английского клуба.

Также англичанин отметил, что голландский специалист большое внимание уделяет сплочённости коллектива.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле нынешнего года. Ранее он работал в амстердамском «Аяксе», с которым трижды выиграл чемпионат Нидерландов, а таже дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.