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«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» поспорят за 19-летнего таланта из «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2022 • 11:26 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Зидану Икбалу, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны топ-клубов, сам футболист намерен остаться в Англии, а главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в молодом Икбале важного игрока на следующий сезон.

В минувшем сезоне Икбаль провёл за «Манчестер Юнайтед» лишь один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1), не отметившись в нём результативными действиями.

Действующий контракт иракского хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Икбаля в 600 тысяч евро.    

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Зидан Икбаль
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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