«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» поспорят за 19-летнего таланта из «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Зидану Икбалу, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны топ-клубов, сам футболист намерен остаться в Англии, а главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в молодом Икбале важного игрока на следующий сезон.

В минувшем сезоне Икбаль провёл за «Манчестер Юнайтед» лишь один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1), не отметившись в нём результативными действиями.

Действующий контракт иракского хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Икбаля в 600 тысяч евро.