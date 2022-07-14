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Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

14 Июля 2022 • 14:43 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принял решение отклонить предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Diario Record.

Ранеесообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии готов предложить манкунианцам 30 миллионов евро за португальского форварда, а самому футболисту двухлетний контракт на общую сумму в 250 миллионов евро.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.  

Портал Transfermarkt оценивает много летнего лидера сборной Португалии в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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