Тен Хаг хочет решить «кейс Роналду» как можно быстрее

Перед новым наставником «Манчестер Юнайтед» стоят свои задачи, не связанные с планами Роналду - ему предстоит работать с командой в любом случае, останется ли португалец или нет. А раз так, то тен Хаг хочет ясности как можно быстрее - он опасается, что сага с Роналду может помешать его команде подготовиться к сезону оптимальным образом.

Предпосылки для этого уже есть - как уточняет The Sun, первая тренировка «Манчестер Юнайтед» не понравилась тен Хагу, он узрел слишком много брака в действиях своих новых молодых игроков.

Эрик тен Хаг ранее тренировал амстердамский «Аякс», с которым проработал последние пять лет.