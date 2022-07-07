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Тен Хаг хочет решить «кейс Роналду» как можно быстрее

07 Июля 2022 • 02:19 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 17:00

Перед новым наставником «Манчестер Юнайтед» стоят свои задачи, не связанные с планами Роналду - ему предстоит работать с командой в любом случае, останется ли португалец или нет. А раз так, то тен Хаг хочет ясности как можно быстрее - он опасается, что сага с Роналду может помешать его команде подготовиться к сезону оптимальным образом.

Предпосылки для этого уже есть - как уточняет The Sun, первая тренировка «Манчестер Юнайтед» не понравилась тен Хагу, он узрел слишком много брака в действиях своих новых молодых игроков.

Эрик тен Хаг ранее тренировал амстердамский «Аякс», с которым проработал последние пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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