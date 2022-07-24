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«Манчестер Юнайтед» хочет отдать Роналду в аренду

24 Июля 2022 • 09:43 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться со своим нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.

По информации источника, манкунианцы хотят, чтобы 37-летний португалец сначала активировал опцию продления соглашения с английским клубом до 2024 года, а затем отдать своего лидера в аренду.

Руководство «красных дьяволов» рассчитывает на то, что команде удастся пробиться в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона, а уже через год Роналду сможет ей помочь в главном клубном турнире Европы.

Ранее сообщалось, что форварду интересен вариант с переходом в мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает многолетнего лидера сборной Португалии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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