Заклятый враг «Реала» близок к подписанию Роналду

Португальский центрфорвард Криштиану Роналду, который заявил о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед», хотел бы вернуться в испанский чемпионат.

Как информируют журналисты The Times, 37-летнему нападающему интересен вариант продолжения карьеры в мадридском «Атлетико». КриРо поражен стремлением главного тренера «матрасников» Диего Симеоне к сотрудничеству и готов ответить согласием на предложение клуба.

Еще одним плюсом «Атлетико» является участие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, чем не может похвастаться «МЮ».

Напомним, что Роналду долгое время выступал за другой мадридский клуб – «Реал». Португалец защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2018 год.

Роналду выбирает между двумя европейскими грандами