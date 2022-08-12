Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству попаданий в число претендентов на «Золотой мяч»

Криштиану Роналду – в числе претендентов на «Золотой мяч» - 2022, а Лионель Месси – нет.

Впервые с 2005 года аргентинец не попал даже в расширенный список номинантов на престижную индивидуальную награду. В общей сложности Месси был номинирован 15 раз, что является вторым показателем за всю историю футбола. Абсолютный рекордсмен – Криштиану Роналду, попавший в число претендентов в 18-й раз за карьеру. Третье место у бывшего итальянского защитника Паоло Мальдини (13), четвёртую строчку делят Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр (по 12), а замыкает пятёрку нынешний форвард мадридского «Реала» Карим Бензема (11).

Вручение «Золотого мяча» состоится в октябре.